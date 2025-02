Godt 20.000 køretøjer kørte mellem Amager og Skåne

Tirsdag 11. februar 2025 kl: 11:19

Indtægter og udgifter:

Vejtrafikindtægterne steg med 66 millioner kroner til 1.767 millioner kroner i forhold til 2023

Jernbaneindtægterne på 589 millioner kroner er indekserede og påvirkes derfor ikke af trafikmængden

Øresundsbro Konsortiets driftsomkostninger faldt med 5 millioner kroner - fra 282 til 277 millioner kroner - i forhold til 2023

Renteudgifterne faldt fra 242 til 151 millioner kroner som følge af faldende inflation og mindre gæld

Øresundsbron - Udvikling i vejtrafikken i 2024 Biler og billettyper Trafik pr. dag 2024 Trafik pr. dag 2023 Udvikling (%) Udvikling (antal) Personbiler* 18.682 17.992 3,8 % 690 ØresundGO 7.054 6.732 4,8 % 322 ØresundBUSINESS 2.604 2.608 -0,2 % -4 ØresundPENDLARE 5.503 4.875 12,9 % 628 Kontant 3.521 3.777 -6,8 % -256 Godstrafik** 1.870 1.849 1,1 % 21 Lastbiler > 9 m 1.612 1.605 0,4 % 7 Varevogne 6-9 m 258 244 5,7 % 14 Busser 140 130 7,7 % 10 Total 20.692 19.971 3,6 % 721 Udviklingen i den gennemsnitlige trafik pr. dag i 2024. * Personbiler omfatter personbiler med påhængsvogn og motorcykler. ** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter.



Af: Redaktionen Vejtrafikken steg med 3,6 procent i forhold til 2023 til i alt 7.573.367 passager ved betalingsanlægget i 2024. Det er en stigning på 0,6 procent i forhold til det seneste rekordår 2017. Den gennemsnitlige daglige trafik korrigeret for skudåret 2024 steg med 0,3 procent i forhold til 2017.- Øresundsbron tager hul på sit 25-års-jubilæum efter et rekordår. Trafikken i 2024 var præget af fortsat stærk fritidstrafik og en klar stigning i pendling, fremhæver Linus Eriksson, der er administrerende direktør i Øresundsbron.Det økonomiske resultat blev det bedste i broens 24-årige historie.- Vi øger trafikindtægterne og reducerer samtidig vores driftsomkostninger. Reduceret gæld og lavere renter gjorde også 2024 til vores bedste år med hensyn til finansielle resultater, siger Linus Eriksson.Hos Øresundsbron peger man på, at pendlertrafikken steg med i alt 12,9 procent i 2024 i forhold til 2023. Dermed vendte pendlingen tilbage til samme niveau som i 2019 - inden coronatiden.Den danske fritidstrafik over Øresundsbron nåede nye rekordniveauer i 2024. Væksten har stået på i flere år, og den danske fritidstrafik har siden 2023 været større end den svenske.Nedgangen i lastbil- og varevognstrafikken i 2023 blev vendt til vækst i 2024. Året begyndte med et fald i lastbiltrafikken, men fra april var trafikken mere stabil og lå på samme niveau som i 2023. I sidste kvartal sås et opsving, og årsniveauet for lastbiltrafikken endte med at overgå 2023 med 0,4. procent. Varevognstrafikken steg med 5,7 procent i 2024 sammenlignet med året før.I 2024 kørte ca. 990.000 el-biler over broen. Det skal sammenlignes med 640.000 el-biler i 2023, hvilket svarer til en stigning på ca. 50 procent Andelen af el-biler steg fra 8,7 procent i 2023 til 13 procent i 2024.





Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner kroner) - Øresundsbron

Jan-dec

2024 Jan-dec

2023 Udvikling Indtægter, vej 1.767 1.701 66 Indtægter, jernbane 589 582 7 Øvrige indtægter 22 20 2 Indtægter i alt 2.378 2.303 75 Driftsomkostninger -277 -282 5 Andre driftsomkostninger -10 -2 -8 Afskrivninger -304 -296 -8 Resultat af primær drift 1.787 1.723 64 Finansielle poster -151 -242 91 Resultat før værdireguleringer 1.636 1.481 155 Værdiregulering, dagsværdieffekt 71 -12

Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 37 -216

Periodens resultat 1.744 1.253

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne.

