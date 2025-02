Fransk bilproducent kører tre nye elektriske varevogne frem

Mandag 10. februar 2025 kl: 21:20

Trafic E-Tech electric:

Goélette E-Tech electric:

Estafette E-Tech electric:

Af: Redaktionen De tre nye varebiler fra Renault er kommet til i et samarbejde med Flexis, den uafhængige virksomhed, der er etableret af Renault Group, Volvo Group og CMA CGM Group. Udgangspunkter er, at de skal kunne opfylde de krav og behov, branchen har og efterspørger.Alle bygger på en nye "skateboard-platform" og SDV-arkitektur (Software Defined Vehicle). De kompakte, rummelige og fleksible varevogne giver mulighed for skræddersyede løsninger, som understøtter nu- og fremtidens virksomheders skift i både teknologi og energi. Hver af de tre køretøjer har deres egen identitet og er designet med det formål at imødekomme specielle individuelle behov.Trafic E-Tech electric er en one-box design bil med kort front og maksimal akselafstand for at maksimere varerummet. Samtidig har den en venderadius som en Renault Clio. Den er under 1,90 meter høj for at sikre, at den eksempelvis kan køre ned i parkeringskældre.Trafic E-Tech electric er fjerde generation af Renault's Trafic-varevogne, der blev lanceret i 1980. Trafic som model er bygget i over 2,5 millioner eksemplarer.Goélette-varevognen er i dag ikke lige så kendt som Trafic eller Master, men ikke desto mindre var Renault Goélette på markedet i ti år fra 1956 til 1966. Den var en robust varevogn, som samtidig var enkel at tilpasse de forskellige behov. Dermed blev den en af de mest populære vans for flådeejere og for små forretningsdrivende med forskelligartede behov. Og netop for at møde de forskellige behov er Goélette E-Tech electric tilgængelig i tre versioner: chassis cab, box og tipper. Til og med b-stoplen er bilen identisk med fronten på den nye Trafic, mens den bagerste del af bilen er fuldt fleksibel, så den kan bygges efter behov.Konceptbilen af Renault Estafette blev præsenteret af Renault på IAA-messen i september sidste år. Og nu har den franske bilproducent den færdige varevogn klar. Den er 99 procent af vejen tro mod sit konceptagtige ophav. Estafette bærer ligesom Goélette på en arv, der ligger langt tilbage. I perioden 1959 til 1980 blev der produceret over 500.000 Estafette-biler. Renault peger på, at Estafette E-Tech electric er en nutidig udgave af fortidens Estafette med samme dyder, men i en ny teknologisk og energimæssig kontekst.Bilen er 5,27 meter lang, 1,92 meter bred og 2,6 meter høj. Det er en kompakt bil, der er nem at komme rundt med byerne, og hvor en person på op til 1,9 meter kan gå oprejst i varerummet, som man kan komme direkte til fra førerpladsen uden at skulle ud af bilen.Estafette E-Tech electric har en stor panoramaforrude, der øger udsynet. Blandt de mange nye features, som kan findes i Estafette, er en skyde-sidedør med indbygget trin, der gør det enkelt at komme ind og ud af bilen. Bagerst er de normale døre erstattet af en dør som i et jalousiskab - en dør, der ruller op og i og dermed giver maksimal plads indenfor og optager endnu mindre plads udenfor, når man åbner for at tage varer ud.Renault oplyser, at de nye elektriske køretøjer vil blive bygget i Frankrig på Sandouville fabrikken og forventes at komme på markedet fra 2026.