Sejlplan kan bevares

REDERI MED HURTIGFÆRGER FRA OG TIL BORNHOLM:

Mandag 10. februar 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen Bornholmslinjen har meddelt Transportministeriet, at rederiet accepterer sidste uges høringssvar i Trafikkontaktrådet for Bornholm, som ikke ønskede en sejlplan med overfarter med forlænget sejltid. Derfor vil Bornholmslinjen finde andre løsninger på de problemer, som færgerne står overfor.- Vi havde ønsket os en lidt længere overfart på grund af de helt åbenlyse forandringer, der er sket for vores færger omkring ombygningen af Rønne Havn samt de nye krav fra myndighederne, som den ændrede sejlrute har udløst. Men det giver ingen mening for os at indføre en sejlplan, som Bornholm ikke ønsker, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.Hos Molslinjen peger man på, at ændringer af havnen i Rønne har betydet, at færgerne har skullet sejle meget hurtigt for at overholde sejlplanen, hvilket har resulteret i et øget pres på færgernes motorer og et øget forbrug af brændstof på hver dobbelttur på små 10 procent.- Problemerne med et kraftigt øget olieforbrug og et stort pres på vores maskineri forsvinder jo ikke. Længere sejltid var vores veldokumenterede og bedste bud på en løsning, så nu går vi i tænkeboks sammen med Transportministeriet for at finde en anden vej rundt om de problemer, som vi er nødt til at adressere og få kompensation for, siger Kristian Durhuus.Udover de allerede dokumenterede og påviste forhold har Molslinjen desuden sat gang i uvildige simuleringer af ind- og udsejlingsforholdene ved havnen i Rønne i sin fremtidige ombyggede form med henblik på at fastslå, om der vil komme sikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til besejlingskontraktens krav om sejlads i vind op til 16 m/s for hurtigfærgerne og op til 23 m/s for rederiets konventionelle færger.