Uddannelsesorganisation øger udbuddet af AMU-kurser i Esbjerg

Mandag 10. februar 2025 kl: 12:33

Af: Redaktionen Ifølge Torben Lauesen, der er administrerende direktør i Dekra Syd, er Dekra med ti at videreføre de uddannelsestilbud, som det nu konkursramte AMU-vest tidligere stod for i Esbjerg. AMU-Vest gik konkurs i december sidste år, hvor er uddannelsesorganisationen Rybners blev udpeget til at skulle tage sig af de kursister, som AMU Vest havde indskrevet. Både Dekra og Trafikskolen i Esbjerg udbyder AMU-kurser på transportområdet.- Vi er glade for at kunne videreføre flere af de tilbud, som AMU-vest tidligere stod for i Esbjerg. Det betyder, at borgere og virksomheder i Esbjerg og omegn fortsat kommer til at have lokal adgang til flere af de AMU-kurser, de hidtil har været vant til, siger Torben Lauesen og fortsætter:- Transportbranchen udviklinger sig konstant - det samme gør vi i Dekra. Der er store planer for det nye AMU-center i Esbjerg, hvor vi ønsker at styrke de lokale uddannelsesmuligheder og løbende udvide vores tilbud for at imødekomme efterspørgslen i regionen.