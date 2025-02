Tog kan igen køre mellem Engesvang og Silkeborg

Mandag 10. februar 2025 kl: 12:23





Ny dæmning er mere robust

Det har været nødvendigt at indstille togtrafikken mellem Engesvang og Silkeborg for at kunne udføre det påkrævede anlægsarbejde. Et arbejde, der har gjort den nye dæmning mere robust.





- Vi ved godt, at vi har generet de rejsende på strækningen. Men hvis ikke vi havde sat arbejdet i gang nu, kunne vi risikere, at hele dæmningen ville skride ud. Det havde været til større gene for alle og omgivelserne. Ved at have fanget det begyndende dæmningsskred med sensorerne, har vi haft muligheden for med mere planlagt arbejde at få udbedret dæmningen, siger Lene Bøgebjerg Bøgvad og fortsætter:





- Den nye dæmning er blevet bygget mere robust og i en større sikkerhedsklasse end det, den var i før.





Banedanmark peger på, at større mængde nedbør øver risikoen for dæmningsskred.





Hvad er der blevet lavet:

100 meter dæmning i 28 meters højde er blevet udbedret ved Funder

160 meter spor blev fjernet for at de store maskiner kunne komme ind og udskifte den dårlige jord med ny, god grus under sporet

Af: Redaktionen Et begyndende dæmningsskred ved Funder blev tidligt på året opdaget efter varsling fra Banedanmarks intelligente sensorsystem. Varslingen betød, at sporet blev lukket for trafik, så arbejdet med at anlægge den nye dæmning kunne gå i gang. Arbejdet, der blev sat i gang 15 januar, blev vurderet til at vare en måneds tid. Men Banedanmark kan nu melde arbejdet færdigt.- Det har været noget af et anlægsarbejde, hvor der de seneste uger blandt andet har kørt omkring 200 lastbiler i pendulfart med jord fra den gamle dæmning og sandmaterialer til den nye. At vi nu er færdige en uge før tid, er en god blanding af, at vi både har haft vejrguderne og jordguderne med os, og så har samarbejdet med leverandøren bare spillet, siger klimatilpasningsleder og projektleder for udbedringen af den 100 meter lange dæmning i Banedanmark, Lene Bøgebjerg Bøgvad.