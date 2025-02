Irsk lavprisflyselskab lukker base i Billund

Tirsdag 4. februar 2025 kl: 13:01

Af: Redaktionen Ryanair flytter kapaciteten til andre EU-lande, der med Ryanairs ord ikke har "skadelige luftfartsaktiviteter".Ud over flyafgiften peger Ryanair også på, at Billund Lufthavn efter Ryanairs mening har manglet vilje til at indgå en konkurrencedygtig, langsigtet aftale med det irske flyselskab.Ryanair's piloter og kabinepersonale, der har base i Billund, er blevet informeret om base-lukningen, og de bliver tilbudt lignende stillinger på andre baser inden for Ryanair-koncernen.Ryanair fremhæver, at andre lande i Europa, der har flyafgifter, er på vej til at afskaffe dem. Det gælder eksempelvis Sverige, Italien og Ungarn.