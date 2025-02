Tysk transportkoncern har taget nybygget filial i Sverige i brug

Tirsdag 4. februar 2025 kl: 12:37

Af: Redaktionen

Dachser's Jönköping-afdeling har siden 2017 haft til huse i lejede lokaler på Solåsvägen i udkanten af Jönköping, men rammerne blev for trange. Den nye filial, der rummer 1.600 kvadratmeter kontorlokaler, 10.000 kvadratmeter logistiklager og 6.200 kvadratmeter cross dock-terminal, ligger syd for Jönköping ved motorvej E4 og hovedvej 30 tæt på trafikplads Stigamo i Vaggeryd kommune.









Afdelingen er bygget og ejes af virksomheden SLP, og Dachser Sweden har indgået en lejeaftale for hele ejendommen.









For Dachser betyder flytningen øget fokus på trediepartslogistik, hvor det 10.000 kvm store tredjepartslogistiklager med en loftshøjde på 12 meter vil fungere som centralt knudepunkt for oplagring for koncernens nordiske netværk. De nye bygninger betyder en udvidelse af den eksisterende lagerkapacitet fra 5.800 til 11.000 pallepladser.









