Lastbilglade drenge udløste alarm

Tirsdag 4. februar 2025 kl: 12:00

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Politiet sendte straks en patrulje til stedet, hvor de traf to unge brødre fra området, som begge var vilde med lastbiler. Drengene havde derfor signaleret til lastbilerne for at få dem til at blinke eller trykke på hornet.Der var ingen mistanke om, at de havde kastet noget efter bilerne på motorvejen.