Spansk lastbilchauffør kørte 128 km i timen med defekt bremse

Fredag 31. januar 2025 kl: 11:54

Af: Redaktionen

Den efterfølgende kontrol af den 53-årige spanske chauffør og det spanske sættevognstog viste, at hastigheden havde ligget langt over det tilladte. Lastbilens fartskriver viste, at chaufføren flere gange havde fået sættevognstoget, der var lastet med 17 ton grøntsager, op på en hastighed på 128 km i timen.









Kontrollen af vogntoget viste også, at chaufføren havde overtrådt køre- og hviletidsreglerne, og at en bremseskive på en af sættevognens bremser var revnet.









Betjentene inddrog derfor transportdokumenter og køretilladelse og forbød chaufføren at køre videre. På en efterfølgende patrulje opdagede politiet, at chauffør var fortsat sin kørsel på trods af kørselsforbuddet.









Politiet fik foranlediget, at en anden politipatrulje fik standset vogntoget ved Lübbenau i delstaten Brandenburg. Her blev skulle lastbilchaufføren stille sikkerhed og fik forbud mod at køre videre, før alle fejl og mangler på køretøjet var udbedret.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.