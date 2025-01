POLIZEI RHEINLAND-PFALZ:: Skruetrækker holdt håndbremsen

Skruetrækker holdt håndbremsen

POLIZEI RHEINLAND-PFALZ:

Torsdag 30. januar 2025 kl: 13:59

Politiet konstaterede, at trækstangen på en påhængsvogn var bøjet. (Foto: Polizei Rheinland-Pfalz, Verkehrsdirektion Mainz)

En skruetrækker sikrede, at håndbremsen kunne holde en 7,5-tons lastbil. (Foto: Polizei Rheinland-Pfalz, Verkehrsdirektion Mainz)

Af: Redaktionen To køretøjer havde dækskader efter blokeringer. (Foto: Polizei Rheinland-Pfalz, Verkehrsdirektion Mainz)Alle de 10 køretøjer, som politienhederne tjekkede torsdag formiddag, fik en påtale. Seks af dem på grund af tekniske fejl og mangler.På to køretøjer blev der konstateret slidskader på dæk - Bremsplatten - der opstår, når et hjul blokerer under opbremsning. Skaden fører til ujævnt slid - nogle gange helt ned til karkassen i dækket.Desuden konstaterede politiet et defekt AdBlue-anlæg på en lastbil, mens en anden lastbils anhængertræk var synligt bøjet.På en 7,5-ton lastbil fandt politiet flere fejl. Blandt andet var parkeringsbremsens funktion afhængig af en skruetrækker, der var klemt fast i håndtaget. Uden skruetrækkeren ville det ikke være muligt at aktivere parkeringsbremsen. Derudover var føreren ikke i besiddelse af et gyldigt kørekort.En chauffør af et sættevognstog gjorde desuden opmærksom på sig selv ved at bakke på en motortrafikvej. Derudover havde han ikke sat sit førerkortet til registrering af køre- og hviletider i lastbilens takograf.De resterende køretøjer havde overtrædelser inden for lastsikring, tilladelser og sociale bestemmelser.I de ovennævnte tilfælde blev der udstedt kørselsforbud, og der vil nu følge bøde- og straffesager, oplyser Polizei Rheinland-Pfalz, Verkehrsdirektion Mainz.











