Containertransporter mellem Bjerringbro og Aarhus er blevet elektriske

Tirsdag 28. januar 2025 kl: 11:38

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Grundfos, der har specialiseret sig i pumpeproduktion og vandteknologi, forventer, at mellem 600 og 800 containertransporter mellem Bjerringbro og containerhavnen i Aarhus vil være elektriske i fremtiden.- Efter at have reduceret udledningerne ved søfragt fra havn til havn ønskede vi at tage det næste skridt og også spare udledninger fra fortransport af containere samt på den sidste strækning til vores fabrikker eller lagre, siger Dirk Van Der Heijden, der er Senior Director, Global Logistics hos Grundfos.Han fremhæver, at introduktionen af elektriske lastbiler i Danmark er gået godt, og at der er et godt udgangspunkt for en international udvidelse af elektriske lastbiler.- Med de alvorlige klimakonsekvenser, vi næsten dagligt ser i nyhederne, kan vi ikke vente. Vi skal handle, hvor vi kan. Som producenter og eksportører ønsker vi aktivt at drive dekarboniseringen af forsyningskæden og er glade for at samarbejde med Maersk, som er villige til at prøve og implementere nye løsninger, siger Dirk Van Der Heijden.Maersk sigter mod at reducere sine udledninger af drivhusgasser betydeligt fra alle transportformer og sine mere end 500 logistikcentre verden over inden 2030. Maersk har sat et mål om netto-nul-udledning i 2040.Grundfos sigter mod at opnå netto-nul-udledning inden 2050.