Tysk logistik-koncern overtager logistik-jointventure i Finland

Tirsdag 28. januar 2025 kl: 11:01

Af: Redaktionen Finsk biogaslastbil tæt ved Dachsers logistikcenter i Kerava. (Foto: Dachser)Med overtagelsen af Dachser Finland Oy vil den tyske koncern kunne styrke sit vejtransportnetværk i Nordeuropa. Tidligere ejede parterne hver 50 procent af aktierne.Dachser vil efter overtagelsen integrere Dachser Finland Oy fuldt ud i sin nordiske vejtransportorganisation, som ledes af Peter Hut, der er Managing Director for Dachser Nordic European Logistics. Tuomas Leimio fortsætter som Managing Director for virksomhedens vejtransportaktiviteter i Finland.Dachsers mål med opkøbet er at kunne tilbyde integrerede transport- og logistiktjenester for industri- og forbrugsvarer samt fødevarer i regionen plus at sikre effektive sø- og luftfragtforbindelser gennem forretningsenheden Air & Sea Logistics.Dachser har samarbejdet med ACE Logistics Group, der har hovedkontor i Tallinn i Estland, i den baltiske region i over 25 år. ACE er fortsat en vigtig partner i Dachser's europæiske vejtransportnetværk i Baltikum og Ukraine.Dachser beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere i Finland, Sverige, Danmark og Norge. For yderligere at styrke sin tilstedeværelse i Norden købte Dachser i starten af 2024 den svenske fødevarelogistikvirksomhed Frigoscandia AB og har for nylig investeret i nye faciliteter i Kristiansand i Norge og i Aalborg. I Sverige udvider Dachser i Jönköping og Landskrona - begge steder flytter virksomheden til større faciliteter. Derudover åbner Dachser et nyt logistikcenter i Tampere-Pirkkala lufthavn i Finland i februar i år.