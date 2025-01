Knap 90 procent er tilfredse med flextrafikken på Sjælland

Torsdag 23. januar 2025 kl: 13:52

Af: Redaktionen Kundetilfredshedsundersøgelsen, som Megafon har lavet for Movia i efteråret 2024, viser, at 87 procent af de adspurgte passagerer svarede, at de var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med Flextrafik.- Vi er rigtig glade for, at resultatet af undersøgelsen er et meget stort skulderklap til de mange dygtige chauffører, som hver dag møder passagerne ansigt til ansigt. Her viser undersøgelsen, at mere end 90 procent var "tilfredse" eller "meget tilfredse" med chaufføren under deres seneste tur, fremhæver Movia's mobilitetschef, Pernille Appel-Hansen.Flextrafik bruges som supplement til den almindelige kollektive trafik og som kørselsordning for borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte kollektiv trafik.Hos trafikselskabet Movia er der forskellige tilbud under Flextrafik, og specielt ét stikker ud blandt passagererne. Ordningen, hvor man som passager køres til og fra behandling eller undersøgelse på hospitalet, bliver vurderet meget højt - særligt i hovedstadsområdet. 93 procent af de adspurgte i Region Hovedstaden, som bruger tilbuddet, er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse". I Region Sjælland ligger tallet på 88 procent.





Hos de borgere, der benytter tilbuddet til at komme til lægen eller genoptræning, er 88 procent "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det er en stigning på ni procentpoint sammenlignet med Kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2023.





Pernille Appel-Hansen glæder sig over, at passagererne fortsat er glade for at bruge Flextrafik.













Fakta om kundetilfredshedsundersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført af Megafon for Movia og er baseret på 1.012 interview

Samlet set angiver 87 procent af passagererne, at de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med flextrafikkens kørselsordninger

Kundeundersøgelsen omfatter alle Movia Flextrafiks seks kørselsordninger: Flexpatient for henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden og de kommunale ordninger Flexrute, Flexkommune, Flexhandicap, Flextur og Plustur

- I Flextrafik hjælper vi hver dag flere tusinde borgere med at komme til både de praktiske gøremål og de festlige arrangementer. Det er dejligt, at så mange hver dag sætter sig ind i vores flexbiler og føler sig trygge ved vores service, uanset om de har brug for transport til et lægebesøg eller skal køres til juleaften hos familien, siger hun.

