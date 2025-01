Køletrailer får energi fra sol, batterier og energigenvinding

Onsdag 22. januar 2025 kl: 12:26

Om SolarEdge e-Mobility:

SolarEdge e-Mobility er et datterselskab af SolarEdge Technologies og en af verdens førende leverandører af solcelle-løsninger

SolarEdge e-Mobility er med 20 års erfaring en af de førende inden for integrerede og modulære elektriske drivlinjeløsninger til køretøjer og trailermarkedet Om Mitsubishi Heavy Industries Thermal Transport Europe GmbH (MTTE):

MTTE blev grundlagt i Osnabrück i 2018 med det formål at introducere miljøvenlige og servicevenlige transportkøleenheder til en mere støjsvag og effektiv kølekæde. MTTE er et joint venture mellem Mitsubishi og køleenhedsspecialisten HEIFO, som har været generalimportør af japanske Mitsubishi-køleenheder siden 1998 Om TIP Group:

TIP Group er en af de store aktører inden for leasing og udlejning af eksempelvis køletrailere

TIP Group, der har eksisteret i over 55 år, har hovedkontor i Amsterdam og en flåde på over 90.000 enheder



Af: Redaktionen Et samarbejde mellem SolarEdge e-Mobility og Mitsubishi Heavy Industries Thermal Transport Europe GmbH og TIP Group, der er en af de store aktører inden for trailerudlejning, har sendt en køletrailer med et mere rent energiforbrug og langt mindre CO2-udledning på vejeneDen nye kølertailer, der har fået navnet Powered Trailer, har et elektrisk køleanlæg, der benytter flere bæredygtige energikilder - solenergi og energiopsamling - og et batteri-system som "tank" til energien. Dermed kan køleanlægget køre på, hvad man kan kalde "gratis energi".Køleenheden er en fuldelektrisk Mitsubishi TEF1500-køleenhed, der er udstyret med højeffektiv inverterteknologi. Den har erstattet den dieseldrevne kølemaskine, som normalt bruges til køling af trailere, og har reduceret brændstofomkostningerne markant.SolarEdge e-Mobility, der er et datterselskab af SolarEdge Technologies, har leveret solcelleanlægget, der omdanner energien i solens stråler til elektrisk energi, der kan lagres i trailerens batteri.TIP Group lejer den nye Powered Trailer ud til Zippel Fresh, som vil afprøve systemet i de kommende måneder.I forbindelse med præsentationen af den nye trailer med det fuldt elektriske køleanlæg med solceller, energiopsamling fra bremserne og batteri-lager, fremhæver TIP, at Powered Trailer er en attraktiv mulighed for flådeoperatører, der søger bæredygtighed på lang sigt.Powered Trailer er udviklet til at udnytte sol- og bevægelses energi (kinetisk energi), der normalt bliver til varme under nedbremsning.