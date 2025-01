Syv trækkere hentede syv tip-trailere til Fyn

Tirsdag 21. januar 2025 kl: 12:26

Af: Redaktionen





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med Okulen blå plastbund

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Front og sider er delvist beklædt med blå Okulen-plast, der er afsluttet med en alu-skinne

Underkøringskofanger er beklædt med plas

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Automatisk sort Fliptop-rullepresenning

Stigebeslag inklusiv tre meter stige over cyklistværn samt holder til kost og skovl i venstre side

Norrecco LED-lysanlæg

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel både er løftbar og selvstyrende

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Om de syv nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailere:De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



Vognmand Morten Andersen ApS har hjemsted i Langeskov på Fyn og har 40 ansatte, 30 biler og 25 trailere til både inden- og udenrigs kørsel. Vognmand Morten Andersen ApS tilbyder blandt andet container-, kran- og entreprenørkørsel, alle former for transport af køle- og frysegods på paller samt udførsel af specialopgaver. Vognmand Morten Andersen ApS råder også over et lagerhotel og har egen vaskehal.













