Aars-vognmand har overført en påhængsvogn til Himmerland

Mandag 20. januar 2025 kl: 16:01

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagerst og ved tipstemplet

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Omkring to trediedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tip-ramme

4 stk. pneumatiske låse på tip-ramme

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede akler med tromlebremser

Lidt om Vognmand Per Brændstrup A/S:

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede overføringsanhænger:Den nye overføringsanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Per Brændstrup A/S blev etableret i 1981 og råder i dag over en vognpark med lastbiler i forskellige størrelser, der udfører opgaver med kran, salg og levering af sand og grus samt transport af paller, fliser eller anden type belægning. Vognmand Per Brændstrup A/S opererer først og fremmest i det nordvestlige Himmerland omkring Aars, Farsø og Støvring, men leverer jævnligt i resten af Jylland og på Sjælland.