Tysk transport- og logistikkoncern får ny finansdirektør

Mandag 20. januar 2025 kl: 15:03

Thomas Hiemer. (Foto: Dachser)

Af: Redaktionen Thomas Hiemer, der er 41 år, er hentet i Dachsers egne rækker og får ansvaret for FCT-enheden (Finance, Controlling, Tax & Treasury). Thomas Hiemer er medlem af direktionen, og han overtog posten fra Burkhard Eling, som udover at være Dachsers CEO også har ledet denne administrative enhed de seneste 18 måneder.Thomas Hiemer har arbejdet i økonomiafdelingen hos Dachser i 12 år, hvor han oprindeligt ledede Group Controlling, før han tiltrådte stillingen som Head of Corporate Finance i december 2021. I juli 2023 blev Thomas Hiemer udnævnt til Deputy Director for den administrative enhed FTC (Finance, Controlling, Tax & Treasury) og fungerede dermed som Deputy Head of Finance.Thomas Hiemer er uddannet økonom, og før han kom til Dachser, arbejdede han med finans hos selskabet Heidelberg Materials, hvor han samlede relevant erfaring i USA og Kina.