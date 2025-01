Mandag 20. januar 2025 kl: 10:56

- Vi sluttede 2024 af med stabil og meget lav ledighed. Det er virkelig positivt, men samtidig noget der forpligter politisk. Det er nu, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få de borgere, der af den ene eller anden grund er ledige, med ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi i det nye år med blandt andet arbejdspligten og Ungeløftet, hvor vi tager greb om nogle af de grupper, der har allersværest ved at få foden inden for, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en kommentar til tallene.









Hun pointere, at det ikke er alle dele af landet, der oplever den stabile ledighed, som har kendetegnet 2024.









- Vi ser desværre områder - særligt uden for de største byer - hvor ledigheden går den forkerte vej. Det understreger, hvor vigtigt det er hele tiden at arbejde for et land i balance i alt fra uddannelse, lokalt byliv og selvfølgelig arbejdspladser, siger hun.





Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggør ledighedstallet for januar mandag 20. februar.