Lastbilforhandler har fået nyt navn efter ejerskifte

Torsdag 16. januar 2025 kl: 13:34

Af: Redaktionen Stiholt oplyser, at Stiholt Erhvervsbiler A/S og Bache A/S nu er samlet som én enhed under navnet Stiholt Erhverv, som skal levere løsninger i topkvalitet til transport- og erhvervsbranchen.









Stiholt Erhverv har ud over de nævnte fem afdelinger også en afdeling i Aalborg.















