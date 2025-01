Norsk togoperatør vil køre sommertog i fire uger mellem Oslo og Malmö

Torsdag 16. januar 2025 kl: 10:53

En del af en langsigtet strategi





Togene køres som to daglige forlængelser af de nuværende afgange mellem Oslo og Göteborg i perioden 14. juli til 11. august

Rejsetiden mellem Oslo S og Malmø bliver ca. 6 timer og 10 minutter. Med en overgang på ca. 20 minutter i Malmø kan man nå København på cirka 7 timer



Af: Redaktionen - Interessen for tog til og fra kontinentet er stigende, og i 2023 fordoblede vi antallet af afgange mellem Oslo og Göteborg. Men vi har større ambitioner end det og vil nu teste et sommertog til Malmö, siger Erik Røhne, der er koncerndirektør for Vy Tog.Sommertoget vil have gode forbindelser til andre afgange videre. Fra Malmö kan man nemt rejse til København og eksempelvis tage nattoget til Tyskland. Derudover er der gode forbindelser i Norge til både Bergensbanen og Dovrebanen.I 2023 fordoblede Vy antallet af afgange til og fra Göteborg, og der har været kraftig vækst på denne strækning gennem hele 2024. Strækningen mellem Halden og Göteborg køres uden statsstøtte, og det samme gælder strækningen til og fra Malmø.– Vi ser frem til at fortsætte satsningen på udenlandstrafik. Hvis interessen er der, og sommertoget 2025 bliver en succes, håber vi, at dette bliver et fast indslag hver sommer fremover. Og dette er kun starten, siger Røhne.