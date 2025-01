Dansk rederikoncern vil åbne fragtforbindelse mellem Spanien og Holland

Onsdag 15. januar 2025 kl: 12:40

Af: Redaktionen DFDS's »Belgia Seaways«, der skal sejle på ruten, har en kapacitet på 2.660 lanemeter.Forbindelsen, der vil have afgang en gang ugentligt i hver retning, vil blive betjent af DFDS' ro/ro-skib »Belgia Seaways« og imødekomme et behov hos industrikunder, speditører og ejere af projektgods.DFDS oplyser i den forbindelse, at rederiet og Hydro har indgået en aftale om ugentlig transport af aluminium.- Den nye rute har betydeligt potentiale, som vi mener vil gavne det bredere marked og passer perfekt til vores fokus på organisk vækst. Vi er glade for at etablere et stærkt partnerskab med Hydro og forbedre deres forsyningskæde med bedre forbindelser til og fra Nordeuropa og Den Iberiske Halvø, hvilket yderligere viser, at vi er en relevant strategisk partner for større virksomheder, siger Mathieu Girardin, der leder af DFDS' færgedivision.Hos Hydro peger Gerd Aalborg Aas, der er Vice President og leder af logistik i Hydros Aluminium Metal-forretningsområde, på, at logistik spiller en afgørende rolle for at holde forretningen kørende døgnet rundt.- Hos Hydro søger vi altid måder at optimere driften på. Logistik spiller en afgørende rolle for at holde vores forretning kørende døgnet rundt. Samarbejdet med DFDS vil bidrage til yderligere implementering af vores roll-on-roll-off (ro/ro)-løsning, som er sikrere og mere effektiv sammenlignet med traditionelle transportformer. Smartere skibstransport sparer både penge og udledninger og sikrer, at vores kunder får deres produkter til tiden, siger Gerd Aalborg Aas.Ro/ro-løsningen (roll on - roll off) betyder, at Hydro's aluminiumsprodukter eksempelvis er lastet i sættevogne, der bliver kørt ombord, så der ikke er brug for kraner. Den øger også effektiviteten ved at halvere lastetiden i forhold til lastning og losning med kraner, hvilket gør det muligt for skibene at sejle langsommere og stadig levere til tiden - med lavere brændstofforbrug og reducerede emissioner.