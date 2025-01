Jernbaneforbindelse på Vestsjælland forlænges

Onsdag 15. januar 2025 kl: 10:48

En økonomisk og miljømæssig gevinst



Fakta:

Tølløsebanen forlænges via den statslige Nordvestbane til Holbæk

Forlængelsen sker december 2027, når Nordvestbanen får nyt fælles signalsystem

Passagervækst: forventet 160.000 nye passagerer årligt

Rejsetid: Reduceres med fem-syv minutter

Driftsudgifter: 2,2 millioner kroner årligt

Besparelser: Ca. 54 millioner kroner på ladeinfrastruktur og 36 millioner kroner på depotspor

Frekvens: Fra to tog i timen i dag til fire tog i timen i myldretiden

Region Sjælland arbejder på at anskaffe batteri-elektriske tog til flere banestrækninger

Af: Redaktionen - Vi vil gøre det nemmere og hurtigere for borgerne at taget toget. Ved at forlænge ruten, som Tølløsebanen kører, styrker vi den kollektive trafik og sikrer bedre sammenhæng mellem vores byer. Det er en klar investering i borgernes dagligdag og regionens fremtid. Den direkte forbindelse mellem Holbæk og Slagelse vil samtidig også være en gevinst for bosætning og arbejdsmarkedet i regionen, siger Trine Birk Andersen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.Forlængelsen af Tølløsebanen, der bliver opgraderet i 2027, betyder blandt andet, at passagerer slipper for at skifte tog i Tølløse på rejsen mellem Slagelse og Holbæk. Herudover reduceres rejsetiden med fem-syv minutter, og frekvensen på strækningen Tølløse - Holbæk øges fra to til fire tog i timen i myldretiden.Hidtil har vurderingen været, at en forlængelse ikke kunne gøres på en hensigtsmæssig måde. Det skyldes især forskellige signalsystemer, som betød, at lokalbanetogene på strækningen mellem Tølløse og Holbæk kun kunne køre med 70 km/t. Den fart kan øges til 160 km/t i 2028, når et nyt fælles signalsystem tages i brug sammen med de nye batteritog på Tølløsebanen.Samtidig med de forbedrede rejsemuligheder giver beslutningen også økonomiske besparelser på anlægsudgifter. Besparelserne anslås samlet set at overstige 150 millioner kroner.- Når vi forlænger banen fra Tølløse til Holbæk, gør vi ikke kun rejsen nemmere for borgerne, men også driften af banen mere effektiv. Ved at samle driftsfaciliteterne i Holbæk undgår vi dyre investeringer som for eksempel ny ladeinfrastruktur og depotspor i Tølløse. Det er en investering, der både giver praktiske fordele for pendlerne og sikrer en ansvarlig brug af regionens midler, siger Christian Wedell-Neergaard (K), formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.Med beslutningen forener Regionsrådet i Region Sjælland økonomiske, miljømæssige og praktiske fordele, når køreplanskiftet i december 2027 gør det muligt at køre direkte med tog mellem Holbæk og Slagelse.