Dansk rederikoncern skal sørge for færgeforbindelse til Jersey i Den Engelske Kanal

Torsdag 2. januar 2025 kl: 11:02

Af: Redaktionen

Den nye service vil omfatte ruter fra Jersey til Poole og Portsmouth i Storbritannien samt Saint-Malo på nordøstkysten af Bretagne i Frankrig. Med aftalen forpligter DFDS sig til at øge færgernes frekvens for at imødekomme efterspørgslen i højsæsonen, indføre højhastighedsfærger til Storbritannien og investere i tre nye skibe inden 2032.









DFDS’ flåde i Jersey vil bestå af et ro/pax-skib, to højhastighedsfærger og et dedikeret fragtskib for at imødekomme øens forskellige behov for passager- og godstransport.









Jersey er den største af Kanaløerne, som Storbritannien har ansvaret for at beskytte. Jersey er ikke en del af Storbritannien, men hører under den britiske krone, omtrent som øen Man. Jersey er ikke medlem af EU, men har en samarbejdsaftale med EU.









Øens økonomi er i vid udstrækning baseret på finansiel service.

