Sværlasttrailer er specialopbygget til generatorer

Mandag 23. december 2024 kl: 12:15

Af: Redaktionen

Om den nye specialopbyggede Kel-Berg sværlasttrailer:





Chassis-opbygning:

Centralvange opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Galvaniseret chassis

For- og bagende er kortet op

Containerlåse til 2x20 og 1x40 fods container

Fire alu-plader til arbejdsplatforme inklusiv sikkerhedsstativer til platform samt trin-stige

3 x 9 tons BPW-aksler med tromlebremser

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Roys Rental ApS i Brøndby:

Roys Rental ApS har over 50 års erfaring som radioforhandler og har med tiden specialiseret sig i udlejning af generator, når der er brug for lidt ekstra strøm - eller mere ved store arrangementer, som festivaler og lignende. Roys Rental ApS råder også over er hybrid Power Bank-anlæg.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.