Aarhus letbane vil købe otte 50 meter lange tog

Mandag 23. december 2024 kl: 10:21

Af: Redaktionen

Midttrafiks beregninger viser, at letbanen i Aarhus har et potentiale på 8-10 millioner passagerer i 2030. Det forudsætter flere afgange, bland andet mellem Mårslet og Odder, og i den indre by. Derfor har letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland godkendt, at Aarhus Letbane indkøber flere letbanetog.









- Allerede nu er der mange passagerer med togene, og flere myldretidsafgange er godt fyldt op. Siden sommeren i år har vi forsøgt os med flere afgange uden for myldretiden, og det har givet gode resultater, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.









- For at kunne køre endnu flere afgange, også i myldretiden, og for at kunne rumme de mange flere passagerer, er det nødvendigt, at vi øger antallet af letbanetog, fortsætter han.









Aarhus Letbane har på baggrund af den politiske beslutningen i sommer om indkøb af flere letbanetog, udsendt udbudsmaterialet til prækvalifikation til interesserede bydere. Den foreløbige plan er, at der kan skrives kontrakt i efteråret 2025, og at de otte letbanetog kan være i drift i forbindelse med ny køreplan i sommeren 2029.









- Vi er glade for at Aarhus Letbanes ejere vil investere yderligere i at skaffe flere passagerer til togene, og vil gøre alt hvad vi kan for at leve op til de ambitiøse mål ejerne har, siger Michael Borre.









Lidt om indkøbet af flere letbanetog til Aarhus Letbane:

Det er besluttet, at der indkøbes otte såkaldte tram-trains

Letbanetogene skal kunne køre op til 100 km/t, så de kan køre på hele letbanestækningen

De bliver cirka 50 meter lange og er en mærkbar forøgelse af kapaciteten i forhold til de to nuværende togtyper, der henholdsvis 39 og 32 meter lange

Aarhus Letbane råder i dag over 26 letbanetog, der består af to togtyper. De 12 letbanetog af togtypen Tango kan dække hele letbanestrækning, men kører primært på L1 mellem Aarhus H og Grenaa. De 14 letbanetog af togtypen Variobahn kører kun på L2 mellem Odder og Lisbjerg/Lystrup





