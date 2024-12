Næstved har fået en ny tankstation til lastbiler og andre store køretøjer

Mandag 23. december 2024 kl: 09:02

Fakta om OK's truckstation:

Der kan tankes både diesel og AdBlue på den nye truck-station

Truck-stationen er udstyret med high-speed dieselstandere og har døgnåbent

Betalingen kan foretages med OK's truckkort, OK DKV-kort, erhvervskort eller via mobiltankkort i OK's erhvervsapp

Af: Redaktionen - Vi er meget tilfredse med placeringen af vores nye truck-station. Den ligger i et erhvervsområde tæt på Ring Nord, hvor der er gode til- og frakørselsforhold, og det gør det nemt for vores kunder at komme hurtigt videre, siger Henrik C. Bruun, der er OK's kædechef for truck-stationerne.Ved siden af den nye truck-station er OK desuden i gang med at etablere en tankstation til private bilister, en dobbelt vaskehal og lynladere.