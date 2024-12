Havnen i Aarhus bliver til et aktieselskab

Fredag 20. december 2024 kl: 13:37

Formand: Susanne Juhl, tidligere administrerende direktør i HMS Naturgas og nuværende bestyrelsesformand for HOFOR og BIOFOS

Næstformand: Anders Winnerskjold (S), borgmester i Aarhus

Bünyamin Simsek (uden for partierne - tidligere V), byrådsmedlem i Aarhus

Anne Hammer (SF), byrådsmedlem i Aarhus

Andreas Nordseth, tidligere direktør i Søfartsstyrelsen

Ole Thomsen, Executive Vice President i JYSK

Hanne Storm Edlefsen, direktør i Energinet

Fire medarbejdervalgte medlemmer

Af: Redaktionen Aarhus Havn har over de seneste mange år oplevet stor fremgang og er i dag Danmarks største erhvervshavn. For at kunne understøtte den fortsatte udvikling og skabe bedre erhvervsmæssige muligheder har Aarhus Havns bestyrelse anmodet byrådet om at omdanne Aarhus Havn til et aktieselskab - en anmodning, som byrådet har imødekommet.- Lige siden 1845 har Aarhus Havn skabt fremgang og udvikling både lokalt og nationalt. I dag er havnen Danmarks største og vigtigste erhvervshavn, der forbinder dansk erhvervsliv med resten af verden, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.- Nu er tiden kommet til at skrive et nyt kapitel i historien – et kapitel, der på mange måder rækker ind i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over den politiske opbakning til at omdanne Aarhus Havn til et aktieselskab. Det vil bidrage til at styrke vores position og vores samarbejde med erhvervslivet, som er en forudsætning for den fremtidige forsyningssikkerhed og bæredygtige udvikling, siger han videre.Omdannelsen til et aktieselskab sker med virkning fra og med 1. april 2025. Aarhus Havns nuværende bestyrelse fortsætter frem til april 2025. Hanne Storm Edlefsen, der er direktør i Energinet, indtræder pr. 1. januar 2025 som nyt bestyrelsesmedlem efter Michael Svane, der er udtrådt afbestyrelsen.Efter omdannelsen vil bestyrelsen bestå af 11 medlemmer.