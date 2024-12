Busser bliver undtaget i ny lov om nulemissionszoner

Torsdag 19. december 2024 kl: 15:03

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Den grønne omstilling er en vigtig dagsorden, og vi i busbranchen er fast besluttet på at bidrage. Men det er ingen hemmelighed, at særligt turistbusser står over for store udfordringer, fordi udbuddet af nulemissionsbusser endnu er meget begrænset. Derfor er det klogt og nødvendigt, at busserne er undtaget. Det giver os den tid og ro, der skal til for at finde langsigtede løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling. siger Dansk PersonTransports kommunikations- og sektorchef, Jens Hvid Bang.Den nye lov, som SVM-Regeringen har fået gennemført med opbakning fra SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet, giver landets kommuner mulighed for at etablere nulemissionszoner i byerne. I disse zoner må kun fossilfri køretøjer som eksempelvis el-biler køre. Aftalepartierne beskriver det som en vigtig milepæl for at reducere luftforurening og fremme grøn transport.Politikerne har i forbindelse med loven undtaget busser over 12 tons fra de nye krav. Dermed vil konventionelle busser fortsat kunne køre i byerne, selvom der oprettes nulemissionszoner.Det sikrer, at busser fortsat kan levere mobilitet til borgerne, hvis og når kommunerne opretter nulemissionszoner. Dansk PersonTransport ser det som en stor sejr, at Folketinget har lyttet til branchens behov og taget højde for de udfordringer, som omstillingen til nulemissionsbusser indebærer for særligt turistbusserne.