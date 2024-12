Vognmandsformand sender nytårshilsen

TRADITIONEN TRO:

Torsdag 19. december 2024 kl: 11:20

DTL anerkender behovet for at reducere CO2-udledningen, for transporten skal også bidrage. Men vi er også opmærksomme på de økonomiske og administrative byrder for vognmændene.





Vi har ofte kritiseret de høje omkostninger ved el-lastbiler og fremhævet behovet for investeringer i ladeinfrastruktur.





Det er ikke slut endnu, for selvom det er nødvendigt, understreger det behovet for politisk handling for at sikre en retfærdig og bæredygtig omstilling for vognmændene. Og det er vigtigt, at den enkelte vognmand kan følge med.





DTL er i dialog med Transportministeriet om udmøntningen af puljemidlerne til grøn omstilling og har bedt om, at det bliver fremskyndet. Ønsket om øget totalvægt på syv-akslede vogntog er heller ikke glemt.





DTL har taget en proaktiv tilgang til den grønne omstilling. Vi har engageret os i debatter og dialog med politikere og myndigheder for at sikre, at vognmændenes interesser bliver hørt.





Vi har opfordret til en tidobling af støtten til grønne investeringer og argumenteret for, at elselskaberne skal pålægges lovkrav for at sikre en hurtig udrulning af ladestandere. Ikke mindst ude hos den enkelte vognmand.





Vi efterlyser endelig, at EU og regeringen har en plan, der skaber sikkerhed for vognmændene om, at skridtet mod neutral transport er det rigtige at tage.





Et andet stort tema har været den kommende vejafgift for lastbiler, der træder i kraft den 1. januar. Vognmændene har mange bekymringer vedrørende håndteringen af vejafgiften.





DTL har flere gange fremhævet, at myndighederne skal lytte til disse bekymringer og tage nødvendige skridt til at sikre en fair og effektiv implementering af vejafgiften.





Vi har presset på for en strammere kontrol for at sikre, at alle betaler deres andel. Det gælder især de udenlandske vognmænd, der opererer her i landet i konkurrence med os.





Vejafgiften bliver uden tvivl en stor udfordring for branchen i 2025.





Regeringens beslutning om at afskaffe kravet om tilladelse til godskørsel med varebiler fra 1. januar skabte stor utilfredshed i branchen og hos DTL, der også repræsenterer varebilsvognmændenes interesser.





DTL har gentagne gange kritiseret regeringens planer.





Vi har argumenteret for at bevare reglerne ved at pege på risikoen for øget regelbrud, ulige konkurrencevilkår og manglende sikkerhed.





DTL har fremlagt dokumentation, der modsiger transportministerens påstande om, at reglerne er overflødige. Oplysninger fra Færdselsstyrelsen viser, at der er et betydeligt kontrolbehov på varebilsområdet.





DTL har brugt sin platform til at give varebilsvognmændene en stemme i debatten og sætte fokus på de udfordringer, vognmændene ville stå over for, hvis planerne blev virkelighed.





DTL har brugt sin tyngde til at komme i dialog med folketingspolitikere, ministre og myndigheder.





Alt dette har ført til, at det politisk blev besluttet at opgive planerne om at åbne markedet for varebilstransport til skade for de seriøse vognmænd.





Det kan vi godt være stolte af!





Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.





Martin Danielsen, formand for DTL - Danske Vognmænd



Af: Redaktionen