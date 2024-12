Svensk togoperatør har udvidet til daglig afgang mellem København og Stockholm

Fredag 20. december 2024 kl: 01:00

Af: redaktionen Planen var ellers, at selskabet kun ville køre fire gange om ugen mellem Københavns og Stockholm i vinterhalvåret. Men selskabet har øget frekvensen til at køre en daglig dobbelttur med morgenafgang fra Stockholm og retur fra København om eftermiddagen året rundt.- Vi ser en stor interesse for at rejse med tog mellem Nordens to største byer og øger nu trafikken til at tilbyde direkte tog hver dag også om vinteren, siger Marco Andersson, der er kommerciel chef for Snälltåget, i et skriftligt svar til Kollektiv Trafik Forum.Den daglige trafik året rundt betyder også, at Snälltåget har grebet et hul i markedet.- Vi kan se, at der findes et behov for direkte tog, ikke mindst nu, hvor SJ ikke kører nogen direkte tog overhovedet før tidligst til juni, påpeger Marco Andersson i et skriftligt svar til Kollektiv Trafik Forum.SJ’s direkte tog mellem København og Stockholm for tiden er indstillet, mens X2000-togene bliver kørt gennem en opgradering. Derfor kræver turen med SJ for tiden skift i Malmø.