Fjernbus-rute er baseret på passagerer

Mandag 16. december 2024 kl: 13:11

Af: Redaktionen Meddelelsen om et nyt fjernbusselskab mellem Aarhus og København via Odense vakte i fredags vores nysgerrighed og fik os væk fra skærmen for at overvære premieren. Men fredag var der kort før den annoncerede afgangstid hverken bus eller passagerer på rutebilstationen i Aarhus.









Vi har hørt fra Pendulfart.dk, som oplyser, at der ikke var solgt billetter fra Aarhus - og uden passagerer ingen busafgang - og dermed heller ikke afgang af CO2 fra busserne eller af kroner til at køre tom.









Pendulfart.dk oplyser, at der var passagerer fra Odense, som så blev kørt til København ifølge køreplanen.





- Vi sparer CO2 ved ikke at køre, når vi kan se, at ingen har booket. Vi sælger ikke kontant-billetter, så derfor ved vi, når ingen skal med, lyder det fra Pendulfart.dk.









Søndag havde pendulfart heller ikke solgt billetter til afgangen fra Aarhus, men den modsatte vej var der passagerer med bussen, som så kunne tage passagerer med mandag morgen, hvor der var kommet lidt mere gang i billetsalget.









I Magasinet Bus 12- 2024, der udkommer sidst på ugen, har vi mere om den nye fjernbusoperatør, Pendulfart.dk.









