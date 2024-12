Kontantprisen for at køre over Storebælt i person- og varebil falder

Fredag 13. december 2024 kl: 13:37

Af: Redaktionen - Eurovignetdirektivet betyder, at der maksimalt må gives 13 procent rabat ved brug af automatisk betaling på Storebælt. Samtidig har de fleste bilister efterhånden valgt at gå over til de automatiske betalingsløsninger, som giver en bedre og hurtigere trafikafvikling i Storebælts betalingsanlæg. Derfor har regeringen besluttet at sætte prisen ned ved kontantbetaling for person- og varebiler, så prisforskellen mellem de to billettyper bliver mindre. Det er godt nyt for dem, der kun sjældent skal over broen i bil og derfor ikke har en automatisk betalingsløsning, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Sund & Bælt regulerer årligt priserne på Storebælt i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne, og prisændringen indarbejdes i forbindelse med den årlige pristalsregulering.Nedsættelsen af kontantpriserne vil påvirke tilbagebetalingstiden på gælden i A/S Storebælt med omkring et år, så Storebæltsforbindelsen forventes at være gældfri i 2035.