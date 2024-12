Vognmand fra Herlev har hentet ny tip-kærre med tre-vejstip

Torsdag 12. december 2024 kl: 11:25

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Højde justerbar træk - 4 x 50 mm

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring

Af: Redaktionen Om den nye tip-kærre:





Kasse-opbygning:

Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så siderne også kan klappes ned

Sidehøjde på 1.180 mm

To-delt bagklap, hvor øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler og er 880 mm høj, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox stål, er 400 mm høj og virker som asfaltskuffe ved åbning

Fronten fremstillet i 3 mm stål med 2 stk. udvendig rundstænger som trin, samt 2 stk. indvendige U-profiler som trin

Bund fremstillet i 5 mm Hardox-stål

Lidt om E. Trasborg A/S:

Kel-Berg, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.E. Trasborg A/S er en mellemstor vognmandsvirksomhed, der blev etableret for over 75 år siden. Virksomheden har blandt andet specialiseret sig i kørepladeudlejning og disponerer over 240.000 køreplader, som bliver fordelt fra fem afdelinger - Herlev, Hinnerup, Asbo, Søllested og Ringsted. E. Trasborg A/S har omkring 70 ansatte, en vognpark på 40 lastbiler, og løser transportopgaver for både privatpersoner og virksomheder.