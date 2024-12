Privat udbyder af AMU-kurser er klar til at tage over

Tirsdag 10. december 2024 kl: 18:12

Trafikskolen i Esbjerg tilbyder:

Trafikskolen vil fremover tilbyde den obligatoriske fem-dages EU-efteruddannelse for lastbil- og buschauffører med opstart hver mandag. Det betyder, at chauffører i hele området kan finde et kursus, der passer ind i deres kalender.

Trafikskolen tilbyder også fleksible løsninger med hold i weekender og ferier, så både erhvervsaktive chauffører og ledige kan finde tid til at opdatere deres kvalifikationer

Som en del af Trafikskolens udvidede kursustilbud har skolen lanceret ADR-kurser for transport af farligt gods. Kurserne er afgørende for chauffører, der transporterer materialer som kemikalier, brændstoffer og andre farlige stoffer

Flere kurser er på vej

Om Trafikskolen:

Trafikskolen startede i 1993 under navnet Underbjerg's Køreskole, hvor der udelukkende blev undervist i personbil, men hurtigt ændrede dette sig til alle kategorier af kørekort og snart også til den erhvervsmæssige del af person- og godsbefordring

I 2009 ændrede Underbjerg's køreskole til Trafikskolen

I begyndelsen foregik undervisningen fra Underbjergs privatbolig i Hjerting, men udvikling gjorde, at skolen i 2011 rykkede Torvegade. I 2013 flyttede Trafikskolen til Lillebæltsvej, hvor den havde til huse frem til 2020, hvor man flyttede til Ravnevej, hvor Trafikskolen råder over store lokaler.

Trafikskolen har siden 2009 afholdt AMU-kurser inden for transportområdet, herunder gods-, bus- og taxichauffør uddannelser samt relaterede kurser. Det er sket som udlicitering fra eksempelvis AMU-Vest og Uddannelsescenter Fyn

Af: Redaktionen Trafikskolen i Esbjerg melder sig klar til at tage over og sikre, at transportuddannelserne forbliver lokalt forankrede.EU-efteruddannelse:ADR-Kurser:I forbindelse med AMU-Vest's konkurs peger Trafikskolen på, at mange virksomheder havde Full-Service aftaler med AMU-Vest, hvor al administration og planlægning af medarbejdernes kurser blev håndteret. Også på det punkt melder Trafikskolen klar til at tage over, så ingen virksomhed står uden en løsning. Trafikskolen fremhæver, at en Full-Service aftale omfatter alt fra planlægning af kurser til håndtering af tilskud og dokumentation. Hvis en virksomhed tidligere har haft en aftale med AMU-Vest, tilbyder Trafikskolen at sørge for en gnidningsfri overgang.Trafikskolen er i gang med at planlægge yderligere kursustilbud for at dække behovet efter AMU-Vests lukning og kan i den forbindelse oplyse, at kran- og truck-kurser fortsat vil blive tilbudt i Esbjerg. Kurserne er afgørende for både virksomheder og medarbejdere i transport- og logistikbranchen







Godkendelsen gælder alle kurser inden for:

Personbefordring med bybus og rutebil FKB 2288

Personbefordring med mindre køretøjer FKB 2859

Vejgodstransport FKB 2280



Lastbil

Bus

Taxi

Vogntog

ADR - farligt gods

Trailer

MC

Bil

Med den store erfaring for at afholde AMU kurser, blev der sendt en ansøgning om egen godkendelse, som Trafikskolen fik i 2019.

