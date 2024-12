Trækker med 560 heste skal køre maskiner ud til kunderne

Tirsdag 10. december 2024 kl: 10:49

Servicetekniker hos Hydrema i Støvring, Lasse Olsen, har fået en ny tre-akslet Scania.

Af: Redaktionen Chaufføren, der skal køre i den nye trækker, hedder Lasse Olsen.. Han er servicetekniker hos Hydrema, og han skal bruge den nye Scania til at transportere maskiner, som han leverer til kunderne sammen med en kyndig vejledning i, hvordan de skal betjene maskinerne.Hydrema Group ligger i Støvring og er en familieejet dansk koncern, der har specialiseret sig i at udvikle, producere og markedsføre entreprenørmaskiner indenfor jordflytning.Hydrema har én lastbil, der kører maskiner ud til kunder. Men den nye tre-akslede trækker er det første gang, der står Scania på fronten. Ud over den store trækker, har Hydrema flere mindre servicebiler i varevognsklassen.Lasse Olsen har været med inde over opbygning og udseende af den nye trækker. Han har blandt andet valgt fuld dørk, og at dørkpladen skulle elokseres for at få et matsort udtryk. Eloksering er en kemisk behandling af aluminium, der foregår ved, at der sendes strøm gennem, i dette tilfælde dørkpladen, mens det er nede i et syrebad. Resultatet er en mere ensartet og form for ”mat” udseende på det behandlede aluminium. Også farven på trækkeren, gul og sort, er chaufførens valg.- Jeg synes, det er blevet vildt godt. Den står flot der, må jeg sige. Jeg kommer fra et andet svensk mærke, så jeg er spændt på at komme over i en Scania. Det glæder jeg mig til. Nu har jeg fået nøglerne, og så er det bare at komme i gang med at lære den at kende, siger Lasse Olsen.