Politiet sluttede festen for 13 ud af 14 partybusser - en festede dog videre og blev stoppet igen

Mandag 9. december 2024 kl: 09:53

Af: Redaktionen Ud af 14 kontrollerede partybusser, blev de 12 indkaldt til syn, mens en fik kørselsforbud på stedet. Det er resultatet af en kontrol, som Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, de sidste to weekender har gennemført i København. Kontrollen skete i samarbejde med Færdselsstyrelsen.















Den første kontrol blev gennemført fredag 29. november, hvor der i alt blev kontrolleret seks partybusser. Politiet kunne blandt andet konstatere følgende fejl på de kontrollerede busser:

Løs styreforbindelse på den ene aksel

En bus, hvor der i alt var 13 fejl og mangler (diverse seler, der ikke kunne bruges samt lygtefejl)

En bus med fem fejl og mangler (kraftig oliespild og en halv dobbeltdør, der ikke kunne åbnes)

Manglende chaufføruddannelsesbevis

Manglende eller ej medbragt tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

En bus, der manglede tre nødhammere

Sag vedrørende manipulation af diagramark

- Det er et absolut nedslående resultat. Når man tager i betragtning, hvor meget debat, der har været om netop partybusserne, så kunne man formode, at der i branchen ville være en større opmærksomhed på at sørge for, at tingene er i orden, siger politikommissær Henrik Haensel.

Desuden var der enkelte andre sager, som skal undersøges nærmere - eksempelvis en sag om mulig social løndumping. Fem af de busser, som blev kontrolleret fredag 29. november, blev indkaldt til syn.





Den anden kontrol blev gennemført fredag 6. december, hvor der i alt blev kontrolleret otte partybusser. Politiet kunne blandt andet konstatere følgende fejl:

En bus, som i forbindelse med den første kontrol var indkaldt til syn, kørte med en farlig gennemtæring af karrosseriet til trods for, at den tidligere samme dag havde været til syn med krav omsyn. Den havde desuden et knust sidespejl

Manglende betaling af vægtafgift

Manglende dør i bagenden og manglende muligheder for at fjerne nødudgangsvinduerne uden brug af værktøj

Ikke korrekt monterede seler

En bus med manglende blinklys

10 forhold vedrørende fejlagtig udfyldelse af diagramark

Manglende beskyttelsesbøjle ved passagersæde for at beskytte passageren mod at blive slynget frem gennem køretøjet ved en eventuel hård opbremsning

En bus med 10 fejl og mangler (herunder manglende piktogrammer, otte fejl på lygter og reflekser, nødudgang spærret)

For høj udledning af dieselpartikler

Syv af busserne blev indkaldt til syn, mens en fik nummerpladerne inddraget på stedet. - At vi ser et selskab, der sender en bus på gaden fuld af unge mennesker, selvom man ved, at der er fejl på karrosseriet, vidner om, at man ikke tager sit ansvar særligt alvorligt. Jeg kan allerede nu love, at vi komme til at lave opfølgende kontroller i løbet af 2025, siger Henrik Haensel.







Politiet oplyser, at en af de motorcykelbetjente, der deltog i kontrollen fredag 6. december, dagen efter mødte og standsede en af de busser, som om fredagen havde fået besked på at køre til syn. Færdselsbetjenten kunne konstatere, at problemerne med for lille nødudgangsåbning og manglende piktogrammer ikke var bragt i orden og at bussen var kørt videre til trods for, at den var blevet indkaldt til syn.





