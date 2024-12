Kommuner og trafikselskaber ser potentiale i alternative busløsninger

Fredag 6. december 2024 kl: 15:25

Kan imødekomme ansøgere til frivilligbusser



Af: Redaktionen Der er i alt søgt om støtte for godt 52 millioner kroner, og nu er Trafikstyrelsen i gang med at vurdere, hvilke projekter, der skal have del i pengene fra de to puljer.Der er især søgt støtte fra Pulje til behovsstyret transport, hvor der i alt er der kommet seks ansøgninger til puljen, som er tiltænkt koncepter med ”bus på bestilling”.Ansøgerne har sammenlagt ansøgt om støtte fra puljen for mere end 49 millioner kroner, hvilket er over dobbelt så meget som de 20 millioner kroner, der er sat af til puljen i første runde.- Det vidner om, at kommuner og trafikselskaber kan se potentialet i alternativer til den traditionelle kollektive trafik. Nu skal vi indstille til Transportudvalget, hvilke projekter der kan få del i støtten. Og der er mange gode bud på transportløsninger til landdistrikterne at tage stilling til, siger Jan Albrecht, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.Pulje til frivilligbusser har i alt fået fire ansøgninger, og der er søgt for knap 3 millioner kroner. Med en samlet pulje i første runde på 10 millioner kroner er der dermed nok til at imødekomme ønskerne fra alle de ansøgere, der lever op til betingelserne.Tilskud fra puljen til frivilligbusser kan for eksempel bruges til minibusser, der kan drives af frivillige i lokalsamfund, hvor der er ringe adgang til kollektiv transport.SVM-Regeringen har over de kommende år afsat 70 millioner kroner til de to nye tilskudspuljer.