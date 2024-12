Dæk og trailerproducent aftaler partnerskab om dækovervågning

Af: Redaktionen (Illustration: Goodyear)Gennem det nye samarbejde bliver Goodyear TPMS Connect direkte kompatibelt med eksisterende telematiksystemer i Krone-trailere. Flådeoperatører vil i hele Europa via Goodyear's dæktryksovervågningssystem og analyser kunne opnå øget driftseffektivitet og forbedret sikkerhed.Goodyear TPMS Connect er en plug-and-play-løsning, der ved hjælp af den eksisterende TPMS-hardware i Krone-trailere udstyrer flåderne med avancerede dataanalyse- og beslutningsværktøjer. Med integrationen vil Goodyear's europæiske flådekunder få adgang til alle fordelene ved Goodyear TPMS uden behov for installation af ny hardware. Det sikrer dem, at de altid har adgang til Goodyears nyeste dækovervågningsteknologi.Goodyear TPMS Connect er et nyt system til overvågning af dæktryk, som er udviklet til at tage hånd om flådernes udfordringer med administration af dæk.Goodyera fremhæver følgende fordele ved Goodyear TPMS Connect:Krone Commercial Vehicles Group har hjemsted i Emsland i Tyskland og en af de store producenter inden for lastbiltrailere Krone Commercial Vehicles Group beskæftiger omkring 2.500 medarbejdere fordelt på fem produktionsstederKrone Commercial Vehicles Group tilbyder en omfattende servicepakke med blandt andet telematik, finansiering, leasing og tilbagekøb af brugte køretøjerGoodyear er en af verdens store dækproducenter. Virksomheden beskæftiger omkring 71.000 mennesker og har 55 produktionssteder i 22 lande verden over Goodyear har innovationscentre i Akron i staten Ohio i USA og i Colmar-Berg i Luxembourg