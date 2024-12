Esbjerg får endu et AMU-center

Fredag 6. december 2024 kl: 12:48

Af: Redaktionen

- Vi har længe ønsket at kunne tilbyde vores AMU-kurser i Esbjerg, og det er derfor også med stor glæde, at vi nu kan gøre det til virkelighed. Med vores nye afdeling styrker vi vores tilbud i regionen, og kan nu tilbyde endnu bedre muligheder for at styrke og opnå de kompetencer, som er efterspurgt i transportbranchen, siger administrerende direktør i Dekra Syd, Torben Lauesen.









Dekra er i dag etableret i Esbjerg med både Dekra Bilsyn og hovedafdelingen for Industriel Inspektion. Med der nye AMU-center styrker Dekra sin tilstedeværelse i Esbjerg-området.









Esbjerg har i forvejen er AMU-center - AMU-Vest på Spangsbjerg Møllevej - som også tilbyder uddannelse og efteruddannelse for eksempelvis chauffører og lagerarbejdere.









