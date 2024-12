Linktrailer har hydraulisk styret kædetræk

Fredag 6. december 2024 kl: 10:52

Af: Redaktionen Kel-Berg gardin-linktraileren, der har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er monteret med tvillingehjul på to 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.Chassis opbygningen er med længdevanger opsvejst i I-profil med speciale tværvanger for rullebærere. Derudover er chassiet udrustet med rullebæringer, der sikre god understøtning samt nemt flytning frem og tilbage af ladet. Linktraileren har en chassislængde på 11.060 mm og to mekaniske støtteben.

Chassiset KTL-lakeret, som med en 100 procent dækning giver effektiv rustbeskyttelse på selv meget detaljerede og delvist lukkede emner. Lakering foregår ved at emnet nedsænkes i et kar, hvor elektricitet sikrer en præcis og ensartet lagtykkelse.







Det forskydelige lad er med kraftig ladramme med to langsgående bæreprofiler, der lægger sig nedover chassiset. Ladet er med bukket kantvange profil med rille til surringbøjler, 27 mm pladebund oven på stål tværstivere og to gange otte surringsbøjler i kantskinnerne. Ladet bliver flyttet via et el-hydraulisk kædetræk, der betjenes fra en værktøjskasse på venstre side. Linktraileren leveres med batteristation, der lades via natostikket.





Gardin-opbygning har skydetag med 70 procents åbning, fire forskydelige sidestolper med bræddeholdere inklusiv 24 træbrædder. Bagdørene er to sandwich-stålbagdøre med plywood imellem.















