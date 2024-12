Batteriproduktionsfacilitet i Nürnberg skaber knap 350 nye arbejdspladser

Fredag 6. december 2024 kl: 10:34

Produktionsområde på 17.000 kvadratmeter



Af: Redaktionen MAN Truck & Bus har investeret omkring 100 milioner euro i produktionsfaciliteten, hvor der vil være op mod 350 nye arbejdspladser, når storskalaproduktionen af batterier til fuldelektriske MAN-busser og -lastbiler går i gang fra april næste år.- Etableringen af vores egen batteriproduktion er en milepæl for MAN og et vigtigt signal for Bayern og Tyskland som industrilokation, lød det fra MAN’s administrerende direktør, Alexander Vlaskamp, ved rejsegildet fornylig.Byggeriet af batteriproduktionsfaciliteten i Nürnberg gik i gang for et år siden. Og rejsegildet, der fandt sted få uger efter leveringen af den første MAN eTruck til en kunde markerer en milepæl for den MAN Truck & Bus, der har hovedsæde i München, selvom koncernen blev skabt ved en sammenlægning i 1898 af Maschinenfabrik Augsburg fra1840 og maskinfabrikken Klett & Comp i Nürnberg fra 1841, der fra 1873 hed Maschinenbau-Actiengesellschaft Nürnberg. Ved en forening i 1898 kom de to virksomheder til at hedde Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.G., som blev til Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG - og i 1908 til M.A.N.Fra april næste år vil MAN Truck & Bus producere højvoltsbatterier industrielt i Nürnberg ved hjælp af de nyeste produktionsmetoder. Produktionen ventes at komme ti at beskæftige op mod 350 medarbejdere.MAN bliver den første producent af erhvervskøretøjer, der starter egen serieproduktion af batterier i Tyskland. Investeringen i det nye byggeri, inklusive investeringer i logistik, infrastruktur, bygninger og produktionsfaciliteter, beløber sig til omkring 100 millioner euro.I øjeblikket produceres batteripakker til MAN’s fuldelektriske køretøjer i små serier på Nürnberg-anlægget. Med starten af storskalaproduktionen vil småserieproduktionen gradvist blive omstillet til udvikling af næste generation af batterier og genoparbejdning af batterier. Fra april 2025 vil de leverede moduler blive samlet i batterilag under storskalaproduktionen. Disse lag vil blive stablet for at danne en batteripakke, som derefter gennemgår omfattende test.Over 50 manuelle og automatiserede montageområder samt syv testbænke til kvalitetssikring vil blive installeret på de 17.000 kvadratmeter. Installationen af de første produktionssystemer er gået i gang. Fra april 2025 vil der i første udvidelsesfase blive produceret op til 50.000 batterier om året. Afhængigt af markedsudviklingen kan kapaciteten udvides til op mod 100.000 højvoltsbatterier inden 2030.Med en højde på over 35 meter bliver den nye bygning den højeste produktionsbygning på anlægget.- Overgangen til elektromobilitet er et afgørende skridt ind i fremtiden for vores anlæg. Vi har årtiers erfaring med udvikling og produktion af motorer og er nu også ideelt positioneret til at etablere os som et center for alternative drivlinjeteknologier, siger Ingo Essel, der er leder af MAN-anlægget i Nürnberg.Delstaten Bayern støtter videreudvikling og forskning inden for batteriteknologi med omkring 30 millioner euro, hvilket blandt andet har gjort det muligt at integrere innovative laser-svejseceller. Lasersvejsning er ifølge MAN Trucks & Bus den mest innovative, effektive og skånsomme produktionsteknologi inden for batterimodulkonstruktion. Med en kraftfuld 8 kW disk-laser, robotstyret optik og ultrafine sensorer bliver individuelle battericeller forbundet elektrisk med høj præcision og kvalitet. Sammen med det tekniske universitet i München forsker MAN i videreudviklingen af teknologien, som vil blive anvendt i fremtidige generationer af batterier.Når den nye batteriproduktionsfacilitet i Nürnberg står klar, bliver MAN Truck & Bus den første producent af erhvervskøretøjer i Tyskland med egen serieproduktion af batterier.