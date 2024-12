- Afskaf 25-timers-reglen og styrk tungvognskontrollen

FORMAND FOR TRANSPORTORGANISATION:

Torsdag 5. december 2024 kl: 11:34

Af: Redaktionen Efter knap seks år med reglen om, at lastbiler ikke må parkere mere end 25 timer ad gangen på de statslige rastepladser, er der ifølge ITD's formand stadig problemer med langtidsparkering, hvor særligt udenlandske chauffører fortsat holder ulovligt ugehvil i deres biler og dermed optager plads for andre lastbilchauffører, som så enten må køre videre med risiko for at få en bøde for at overtræde køre- og hviletidsreglerne, eller parkere ulovligt, hvor de risikerer en parkeringsafgift på 2.040 kroner.ITD peger på, at mange udenlandske vognmænd vælger at ignorere en p-afgift, hvis de får én, fordi der ikke findes et effektivt europæisk inddrivelsessystem. ITD’s formand kalder p-afgiften for en ”tabersag”.- Vi bad om at få en løsning på et campistproblem, men det ramte os som en boomerang i røven. Det er danske chauffører og danske vognmænd, der betaler 2.040 kroner gang på gang på gang, mens alle de andre river bilaget i stykker og kører videre fra deres p-afgift, siger John Agervig Skovrup.Han fremhæver, at reglen om tidsbegrænset parkering, der ikke har løst pladsproblemerne, giver udenlandske vognmænd, der vælger at ignorere lovgivningen, en uretfærdig konkurrencefordel. John Agervig Skovrup opfordrer derfor til, at 25-timers-reglen afskaffes og erstattes af en mere målrettet indsats inden for tungvognskontrol.Han peger på, at i modsætning til overskridelse af parkeringsreglerne, der udløser en afgift, har politiet ved forhold, der kan straffes med bøde, mulighed for at tilbageholde køretøjet indtil, bøden er betalt.For eksempel udskrev tungvognspolitiet på en enkelt nat i september sidste år bøder på halvanden million kroner til 50 chauffører, der ulovligt holdt deres ugehvil på en rasteplads i Padborg. En styrket kontrolindsats er ifølge ITD’s formand vejen frem:- Mit forslag er: Afskaf 25-timers-reglen og overfør alle ressourcerne til tungvognspolitiet til målrettede kontroller af ugehvilet. Som det er i dag, er der et inddrivelsessystem og p-vagter, der skal aflønnes. De millioner skal man tilføre tungvognspolitiet til målrettede aktioner mod opretholdelse af weekendhvilet, siger han.Da 25-timers-reglen ikke udspringer af europæisk lovgivning, vil de danske politikere principielt kunne afskaffe den i morgen. John Agervig Skovrup fremhæver, at reglerne omkring kontrol af ugehvilet er på plads.- Nu har man talt om det her problem i årevis. Men det bliver bare ved med at være tom snak. Problemet bliver ikke løst. Nu skal det stoppes. Vi har noget lovgivning allerede i dag, der kan håndtere det. Det er sådan set bare at sende politiet ud for at kontrollere, siger John Agervig Skovrup.