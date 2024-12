Lastbiler er blevet registreret forkert

Tirsdag 3. december 2024

Af: Redaktionen

Ifølge ATL er der specifikt fundet fejl i, hvordan køretøjerne er placeret efter CO2-emissionsklasse i Det Digitale Motorregister (DMR), der bruges af de forskellige udbydere af løsninger, der afregner km-afgiften.

Derfor opfordrer ALT alle sine medlemsvirksomheder til at tjekke, om deres køretøjer er registreret korrekt i DMR.









Hvis oplysningerne i Motorregistret ikke stemmer overens med oplysningerne i registreringsattesten eller kundeoplysningsfilen (CIF), er den eneste løsning ifølge ATL i øjeblikket at tilmelde lastbilen et registreringssyn. Kundeoplysningsfilen (CIF) eller CoC-dokumentet for lastbilen skal medbringes til synet for at få rettet eventuelle fejl.









Hvis de opdaterede oplysninger har betydning for indplaceringen i CO2-emissionsklassen, vil ændringen slå igennem i Motorregistret efter synet.









ATL peger på, at ifølge de oplysninger, som organisationen har fået fra myndighedeerne, kan vognmænd, der bliver berørt af en fejl i indplaceringen af CO2-emissionsklassen, ikke forvente nogen form for dispensation, refusion eller lignende.

