- Det er vigtigt, at der er ro omkring ejerskabet

LUFTHAVN PÅ AMAGER:

Tirsdag 3. december 2024 kl: 11:34

Af: Redaktionen - I Københavns Lufthavn har vi ambitioner for vores virksomhed og for den grønne omstilling af luftfarten. Jeg har noteret mig, at aftalepartierne er enige om, at Danmark også i fremtiden skal have en stærk international lufthavn, der bidrager væsentligt til Danmarks tilgængelighed og til omstillingen af vores branche. Det er positivt for dansk infrastruktur, når lufthavnens ejer understøtter dette behov, siger Københavns Lufthavn's administrereden direktør, Christian Poulsen.Københavns Lufthavns bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, understreger i forbindelse med den politiske aftale, at det er vigtigt for Københavns Lufthavn, at der er ro omkring ejerskabet med en ansvarlig og langsigtet ejer.- Det fremtidssikrer lufthavnen og giver gode rammer for lufthavnen som central infrastruktur, der samtidig bidrager til dansk økonomi, dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser, siger han.Den politiske aftale betyder, at den danske pensionskasse ATP sammen med en canadisk pensionskasse for lærere sælger deres fælles aktiepost i Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavne A/S ejer ud over lufthavnen på Amager også lufthavnen ved Roskilde.