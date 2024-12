Lufthavn på Djursland kunne notere fremgang i november

Tirsdag 3. december 2024 kl: 11:23

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi mærker en tydelig vækst på indenrigsruten efter, SAS indsatte større fly på flere af de daglige afgange. Særligt den tidlige morgenafgang krævede booking i god tid for at få plads, men den øgede kapacitet giver rejsende langt større muligheder for at benytte SAS’ internationale rutenetværk, siger Lotta Sandsgaard, der er direktør i Aarhus Airport.- Det skaber en mere effektiv rejse, når østjyder kan rejse ud i verden fra Aarhus Airport, der ligger blot 30 minutter fra Aarhus og samtidig tilbyder en kort vej uden spildtid fra parkering til gate, siger hun videre.Siden SAS i september trådte ind i SkyTeam, der også tæller KLM og AirFrance, har flyrejsende fået adgang til SkyTeam’s 1.060 destinationer, ligesom EuroBonus-kunder kan optjene point og status på Air France, KLM og Delta-opererede flyvninger i alliancen.De direkte ruter fra Aarhus Airport til internationale destinationer har ligeledes været travle i november måned. Her var det i særdeleshed ruterne til Malaga og London, der oplever stor søgning.London-ruten tiltrak med sine seks ugentlige afgange både erhvervs-rejsende og privatrejsende, og i november tilføjede Ryanair endnu en ugentlig afgang til Malaga.Til foråret øges kapaciteten til Spanien yderligere, når Norwegian genåbner Alicante-ruten 4. april og Malaga-ruten 5. april. Sommerferieruten til Palma de Mallorca åbner 26. juni.I november 2019 - året før corona-tiden lå passagertallet på 38.796.