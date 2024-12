Pakkedistributør håndterede 25 procent flere forsendelser

Tirsdag 3. december 2024 kl: 10:58

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - I dagene efter Black Friday håndterer vi fire gange så mange pakker, som vi gør på en almindelig dag. I år har vi slået nye rekorder i antal pakker både lørdag og tirsdag. Det betyder at der er store mængder pakker på vej til landets udleveringssteder, siger Matilda Adelborg, der er pressechef hos Bring.Bring modtog i lørdags pakkemængder, der var 26 procent højere end samme dag året før. Det betyder, at mange af landets udleveringssteder har fået store leverancer. Og i de kommende uger ventes endnu flere pakker med julegaver.- For at det hele skal forløbe glat, opfordrer vi modtagerne til at hente deres pakker så hurtigt som muligt. Vi ved, at mange venter på flere pakker og gerne vil hente dem alle samtidig, men vi vil gerne opfordre til, at man henter pakkerne løbende, efterhånden som de ankommer til udleveringsstedet, siger Matilda Adelborg.