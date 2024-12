Staten vil købe lufthavnsaktier tilbage

Mandag 2. december 2024 kl: 15:04

Af: Redaktionen Aftalen betyder, at Staten har indgået en betinget købsaftale med det danske pensionsselskab ATP om at købe yderligere knap 60 procent af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Dermed vil Finansministeriet opnå en ejerandel på godt 98 procent i Københavns Lufthavne A/S.Finansministeriet oplyser, at den politiske aftale også indeholder et punkt, hvor Staten - når handlen med ATP er gennemført - skal arbejde for, over tid via et eller flere frasalg, at nedbringe Statens ejerandel i Københavns Lufthavne A/S til 50,1 procent, mens staten fastholder aktiemajoriteten.Købsaftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, og gennemførslen er blandt andet betinget af opnåelse af relevante regulatoriske godkendelser.