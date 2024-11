Tysk lastbilproducent får 1,68 milliarder kroner i støtte til produktion af brintelektriske lastbiler

Onsdag 27. november 2024 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Støtte omfatter finansiering af udvikling og produktion af en begrænset produktion af 100 brintelektriske lastbiler, der skal køre for udvalgte kunder.









Støtten er en del af EU's Important Project of Common European Interest (IPCEI) Hydrogen-program. De brintelektriske lastbiler, hvor en brændselscelle omdanner lagret energi i brint til elektricitet til lastbilens elektriske drivline, skal produceres på Mercedes-Benz-fabrikken i Wörth og forventes at blive sat i drift hos forskellige kunder fra slutningen af 2026.









På baggrund af et foreløbigt finansieringstilsagn i 2022 har Daimler Truck opbygget prototyper af brintelektriske lastbiler, som fem kunder i øjeblikket bruger i testkørsler på særlige ruter i Tyskland. De brintelektriske lastbiler tankes med flydende på en tankstation i Wörth am Rhein og en i Duisburg-området. Daimler Trucks peger på, at projektet viser, at CO2-neutral transport med brintdrevne lastbiler er mulig i dag.









De 100 IPCEI-støttede lastbiler forventes leveret fra slutningen af 2026, men en succesfuld omstilling af fjerntransporter med brintelektriske lastbiler kræver opbygning af en international tankinfrastruktur samt en tilstrækkelig forsyning af grøn flydende brint, hvilket er en del af EU's planer på energiområdet.









Selvom Daimler Truck har fået tilsagn om støtten på 226 millioner euro, vil den tyske lastbilproducent fortsat selv finansiere en væsentlig del af den samlede investering. Det støttede projektet dækker både køretøjs- og produktionsrelaterede aktiviteter. Ud over udvikling og opbygning af køretøjerne vil støtten også blive brugt til studier af brintværdikæden samt investeringer i produktionsfaciliteter og processer for at forberede en senere serieproduktion. Daimler Trucks oplyser, at centrale komponenter vil blive samlet på forskellige tyske produktionssteder som Kassel (elektrisk drivaksel), Mannheim (Tech Tower) og Esslingen (brændselsceller fra Cellcentric). Den endelige montering af de brintelektriske lastbiler vil ske på Mercedes-Benz' fabrik i Wörth. De forventes at blive leveret til kunder fra slutningen af 2026.









Tekst til billedet øverst:





Dr. Volker Wissing (Bundesminister für Digitales und Verkehr und Bundesminister der Justiz) (tv), Karin Rådström, administrerende direktør for Daimler Truck, Daniela Schmitt (Staatsministerin und Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz) og Dr. Andre Baumann (Staatssekretär für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg). (Foto: Daimler Trucks)





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.