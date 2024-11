Varebil kørte med "lidt" formeget

Af: Redaktionen En kontrolvejning af varebilen viste, at den vejede 7.120 kg, hvor den tilladte totalvægt var 3.500 kg.Det solide overlæs var på 103 procent, og føreren - en 22-årig udenlandsk mand - blev sigtet i sagen.Den 22 årige mand, der måtte læsse så meget gods af, at han lovligt kunne køre videre i varebilen, betalte en bøde på 8.000 kroner for overtrædelsen.