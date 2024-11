Luftrensning forbedrer arbejdsmiljøet for skraldemænd

Tirsdag 26. november 2024 kl: 21:02

Præsentation på landsmøde

En bæredygtig løsning til gavn for medarbejdere og miljøet



Udvalgte fakta fra undersøgelsen:

Medicinsk godkendte luftrenserne reducerer markant partikelkoncentrationen i førerhusene

Skraldemænd, der har testet teknologien, rapporterer om bedre trivsel, vejrtrækning, øget energi og nedsatte symptomer på allergi og træthed

Undersøgelsen er den første af sin slags globalt og viser et nyt skridt mod at sikre arbejdsmiljøet i en højrisikobranche

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Projektet, som er det første af sin slags i verden, har vakt stor opmærksomhed blandt arbejdsgivere, fagforeninger og beslutningstagere.Med de nye data er der opstået et stærkt engagement fra fagforeningen 3F, som ser potentiale for at forbedre skraldemænds sundhed og sikkerhed ved at integrere luftrensere i førerhusene som et fast arbejdsmiljøtiltag. Arbejdsmiljøeksperter ser et stort potentiale for at udbrede teknologien til andre sektorer, hvor medarbejdere er udsat for luftforurening og skadelige partikler. Flere kommuner har vist interesse for implementeringen, og en af landets største kommuner er nu begyndt at anvende teknologien i deres renovationskøretøjer og på kontorfaciliteter.På grund af den store interesse for resultaterne blev hele projektet og de videnskabelige fund præsenteret på Brancheklubben for Renovationsarbejderes Landsmøde 2024, som blev afholdt den 19. oktober i Silkeborg. Repræsentanter fra Teknologisk Institut gennemgik her resultaterne og delte erfaringer fra det fire måneder lange projekt. Præsentationen gav branchefolk og beslutningstagere en unik mulighed for at opleve teknologien i praksis og diskutere, hvordan sådanne løsninger kan integreres og anvendes som en del af fremtidens arbejdsmiljøinitiativer.Undersøgelsen har ikke kun betydning for skraldemænds sundhed, men også for arbejdspladsernes bæredygtighedsstrategier. Ved at anvende luftrensere med høj effektivitet, godkendt til medicinsk brug, kan virksomheder proaktivt forebygge problemer som skimmel, bakterier og farlige kemiske forbindelser. Teknologien kan derved støtte virksomheden i både ESG- og CSR-strategier, som fokuserer på ansvarlighed og medarbejdersundhed.